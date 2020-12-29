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В Иране начали испытывать собственную вакцину от COVID-19
29.12.2020 17:42
Фото: prozhelezu.ru
Сегодня, 29 декабря, в Иране начались клинические испытания на людях вакцины против коронавируса.
Как сообщает агентство "Тасним", созданный иранскими специалистами препарат уже ввели первым двум добровольцам.
В числе тех, кто решился поучаствовать в испытании вакцины, дочь главы организации "Штаб-квартира для исполнения распоряжений имама". По данным агентства, она, в частности, ответственна за производство нового препарата.
Как заявил ранее председатель этой организации Мохаммад Мохбер, несмотря на враждебную пропаганду, готовность принять участие в исследовании выразили около 60 тыс. иранцев. Специалисты рассчитывают, что для тестирования необходимо задействовать лишь 56 человек различных рас и возрастов.
Мохбер заверил, что в ходе испытаний препарата на людях будут тщательно соблюдаться все меры безопасности, предложенные ВОЗ.
Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил о том, что власти Соединенных Штатов препятствуют покупке вакцин против коронавируса руководством его страны. По словам представителя Тегерана, американская сторона также создает проблемы в отношении "лекарств и продовольствия", как и другого рода товаров, которые Иран мог бы приобретать за рубежом.
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