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В Иране начали испытывать собственную вакцину от COVID-19


29.12.2020 17:42
В Иране начали испытывать собственную вакцину от COVID-19Фото: prozhelezu.ru

Сегодня, 29 декабря, в Иране начались клинические испытания на людях вакцины против коронавируса.

Как сообщает агентство "Тасним", созданный иранскими специалистами препарат уже ввели первым двум добровольцам.

В числе тех, кто решился поучаствовать в испытании вакцины, дочь главы организации "Штаб-квартира для исполнения распоряжений имама". По данным агентства, она, в частности, ответственна за производство нового препарата.

Как заявил ранее председатель этой организации Мохаммад Мохбер, несмотря на враждебную пропаганду, готовность принять участие в исследовании выразили около 60 тыс. иранцев. Специалисты рассчитывают, что для тестирования необходимо задействовать лишь 56 человек различных рас и возрастов.

Мохбер заверил, что в ходе испытаний препарата на людях будут тщательно соблюдаться все меры безопасности, предложенные ВОЗ.

Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил о том, что власти Соединенных Штатов препятствуют покупке вакцин против коронавируса руководством его страны. По словам представителя Тегерана, американская сторона также создает проблемы в отношении "лекарств и продовольствия", как и другого рода товаров, которые Иран мог бы приобретать за рубежом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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