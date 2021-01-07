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В Германии будет создан фонд в поддержку «Северного потока-2»
10:19
Фото: ekspres.net
В ФРГ парламент (ландтаг) земли Мекленбург—Передняя Померания большинством голосов поддержал проект, который был предложен региональным правительством. В скором времени там появится фонд "Защита климата и окружающей среды MV", призванный поддержать создание "Северного потока-2".
В Германии приняли решение о создании фонда, который позволит обойти санкционные ограничения, связанные со строительством "Северного потока-2". Предполагается, что он займется продвижением экологических проектов, а также сможет осуществлять закупки оборудования для строительства трубопровода.
Инициатива была одобрена большинством голосов парламентом федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, передает Zeit Online. Как заявила премьер-министр этого региона Мануэла Швезиг, новая структура будет способствовать эффективной защите окружающей среды и климата. Швезиг также пояснила, что участие фонда в создании "Северного потока-2" в части приобретения оборудования и деталей будет зависеть от того, намерены ли Соединенные Штаты продолжать применение санкционных инструментов в отношении компаний из Европы.
Ранее стало известно об отказе норвежской компании DNV GL сертифицировать газопровод "Северный поток-2" после окончания его строительства. Причиной этого решения стали новые санкции, объявленные властями Соединенных Штатов. В ФРГ отказ от "Северного потока-2" сочли "самоубийством". О том, что может случиться, если в ФРГ не будет поступать недорогой газ из России, сообщал депутат бундестага Вальдемар Гердт.
По словам германского политика, в течение 2021 года на территории ФРГ предполагается остановить работу сразу трех АЭС из-за т.н. "зеленой истерии". Поэтому остановка работ по строительству этого газопровода может повлечь за собой масштабный кризис вследствие острого дефицита электроэнергии.
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