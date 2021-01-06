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Шойгу рассказал о подготовке визита Путина в Сирию
14:37
Фото: natsbez.ru
Ровно год назад глава РФ Владимир Путин совершил официальный визит в столицу Сирии.
О том, как подходили подготовительные мероприятия к этой поездке, министр обороны РФ Сергей Шойгу поделился в интервью для ленты "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", созданной по заказу ВГТРК.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, подготовительные мероприятия, проводившиеся перед визитом российского лидера Владимира Путина в Дамаск, вполне могли бы войти в учебные пособия или даже стать основой для сюжета "триллера похлеще голливудского".
Глава военного министерства пояснил, что решение о поездке в Дамаск Путин принимал после доклада различных служб о том, что в САР уже окончен основной силовой этап. На тот момент уже имелись все признаки восстановления мирной жизни в стране.
Деятельность военнослужащих и постепенное восстановление всех сфер жизни, включая экономическую, все это требовало того, чтобы были подведены итоги, а также обозначены последующие задачи, пояснил Шойгу. По словам министра, прибытие в страну Путина свидетельствовало о том, что Сирия уже переходит к новому уровню.
7 января 2020 года глава РФ российский президент Владимир Путин встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом в Дамаске. Главы государств, в частности, посетили тогда мечеть Омейядов, которая также широко известна под названием Большая мечеть Дамаска и считается одной из наиболее крупных и древних на планете. Путин на память о визите в храм передал в дар мечети Коран XVII века.
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