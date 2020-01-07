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Путин посетил Большую мечеть Дамаска


7.1.2020 23:46
Путин посетил Большую мечеть ДамаскаФото: ibxk.com.br

Находящийся с визитом в Сирии российский президент Владимир Путин в сопровождении иностранного коллеги Башара Асада посетил мечеть Омейядов, которая также известна под названием Большая мечеть Дамаска и считается одной из старейших и крупнейших на планете.

Глава РФ ранее посетил командный пункт российских Вооруженных сил в САР.

Как передает агентство "Интерфакс", экскурсию для президентов России и Сирии проводил директор музея мечети. Со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщается, что Владимиру Путину, в частности, показывали нетленную голову Иоанна Крестителя. Святыня равно почитается как христианами, так и мусульманами.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что Путин на память о визите в храм передал в дар мечети Коран XVII века.

Позже кортеж Путина прибыл к православной церкви Святой Девы Марии, где состоялась встреча президента РФ и патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна Х. По словам священнослужителя, сейчас на месте церкви мог быть какой-нибудь главарь экстремистов, если бы не помощь российских военных.

Рассказав о программе визита Путина в Сирию, Песков пояснил, что российские военнослужащие оказывали содействие в обеспечении безопасности Путина во время пребывания в Дамаске. Когда самолет главы РФ приближался к воздушной гавани столицы САР, его сопровождали военные самолеты Су.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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