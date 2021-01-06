Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Екатеринбурге расследуют убийство водителя маршрутки

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Фото: livejournal.com



Злоумышленник, стрелявший в водителя маршрутки Алексея В., не являлся его пассажиром, рассказали представители регионального СУ СКР.



Установлено, что в погибшего стреляли после того, как все люди покинули салон микроавтобуса, сообщает портал "Е1".



Со ссылкой на источники в следственных органах региона отмечается, что мужчина был смертельно ранен через окно, ему выстрелили в висок. Предположительно, убийца дождался момента, когда салон маршрутки покинут все пассажиры. Затем злоумышленник подошел к кабине и через окно застрелил в водителя общественного транспорта. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.



Представители СК пояснили, что если бы к убийству был причастен "кто-то из рабочих", следователи бы уже давно установили личность. Сложность заключается в отсутствии свидетелей.



Ранее стало известно о том, что у погибшего водителя остались сиротами дети. Застреленный мужчина в прошлом занимался транспортным бизнесом, в общей сложности на него было зарегистрировано пять коммерческих автомобилей. ЧП случилось 24 декабря 2020 года.



Автор: Злата Богатова

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