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В Екатеринбурге расследуют убийство водителя маршрутки
00:02
Фото: livejournal.com
Злоумышленник, стрелявший в водителя маршрутки Алексея В., не являлся его пассажиром, рассказали представители регионального СУ СКР.
Установлено, что в погибшего стреляли после того, как все люди покинули салон микроавтобуса, сообщает портал "Е1".
Со ссылкой на источники в следственных органах региона отмечается, что мужчина был смертельно ранен через окно, ему выстрелили в висок. Предположительно, убийца дождался момента, когда салон маршрутки покинут все пассажиры. Затем злоумышленник подошел к кабине и через окно застрелил в водителя общественного транспорта. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.
Представители СК пояснили, что если бы к убийству был причастен "кто-то из рабочих", следователи бы уже давно установили личность. Сложность заключается в отсутствии свидетелей.
Ранее стало известно о том, что у погибшего водителя остались сиротами дети. Застреленный мужчина в прошлом занимался транспортным бизнесом, в общей сложности на него было зарегистрировано пять коммерческих автомобилей. ЧП случилось 24 декабря 2020 года.
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