|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США неустановленные лица угрожали совершить атаку на Капитолий
6.1.2021 17:06
Фото: asweetdoseofreality.com
В Соединенных Штатах авиадиспетчерами была перехвачена аудиозапись, на которой неизвестные планировали разрушить Капитолий.
Как передают американские СМИ, речь шла об атаке в день утверждения Конгрессом США итогов выборов.
Неизвестные, переговоры которых зафиксировали американские диспетчеры, выражали намерение отомстить Вашингтону за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По данным CBS, на перехваченной записи они обсуждали самолет, врезающийся в Капитолий.
Как отмечает телекомпания, в американском правительстве эти угрозы не стали считать реальными. Вместе с тем, началось расследование по факту незаконного получения доступа к частотам, которые используют авиадиспетчеры.
Известно, что Пентагон и другие госструктуры были проинформированы о зафиксированных угрозах еще накануне, 5 января. Канал со ссылкой на источники в руководстве США отмечает, что Конгресс был выбран в качестве атаки из-за предстоящего совместного заседания Сената и Палаты представителей законодательного органа. Предполагается, что сегодня они утвердят результаты президентских выборов, состоявшихся 3 ноября.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|