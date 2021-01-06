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В США неустановленные лица угрожали совершить атаку на Капитолий


6.1.2021 17:06
В США неустановленные лица угрожали совершить атаку на КапитолийФото: asweetdoseofreality.com

В Соединенных Штатах авиадиспетчерами была перехвачена аудиозапись, на которой неизвестные планировали разрушить Капитолий.

Как передают американские СМИ, речь шла об атаке в день утверждения Конгрессом США итогов выборов.

Неизвестные, переговоры которых зафиксировали американские диспетчеры, выражали намерение отомстить Вашингтону за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По данным CBS, на перехваченной записи они обсуждали самолет, врезающийся в Капитолий.

Как отмечает телекомпания, в американском правительстве эти угрозы не стали считать реальными. Вместе с тем, началось расследование по факту незаконного получения доступа к частотам, которые используют авиадиспетчеры.

Известно, что Пентагон и другие госструктуры были проинформированы о зафиксированных угрозах еще накануне, 5 января. Канал со ссылкой на источники в руководстве США отмечает, что Конгресс был выбран в качестве атаки из-за предстоящего совместного заседания Сената и Палаты представителей законодательного органа. Предполагается, что сегодня они утвердят результаты президентских выборов, состоявшихся 3 ноября.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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