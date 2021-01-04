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«Академик Черский» вернулся к месту строительства «Северного потока — 2»


15:34
«Академик Черский» вернулся к месту строительства «Северного потока — 2»Фото: molodeznoe.tv

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" возвратилось к недостроенному участку "Северного потока — 2".

Как передает ТАСС, об этом свидетельствует информация, появившаяся на сайте MarineTraffic.

Трубоукладчик "Академик Черский" сейчас находится около места, где строится "Северный поток - 2". В этом же районе остается российское судно снабжения "Умка", на котором трубы доставляются с берега. Об этом сообщается со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое ранее предполагалось задействовать в процессе подачи труб, находится сейчас в акватории порта Мукран (ФРГ). Там остаются трубы, предназначенные для строительства "Северного потока - 2".

В декабре на участке "Северного потока - 2" в территориальных водах ФРГ действовала баржа "Фортуна". В данный момент она пришвартована в порту Висмар (ФРГ).

Ранее стало известно об отказе норвежской компании DNV GL сертифицировать газопровод "Северный поток-2" после окончания его строительства. Причиной этого решения стали новые санкции, объявленные властями Соединенных Штатов. В ФРГ отказ от "Северного потока-2" сочли "самоубийством". О том, что может случиться, если в ФРГ не будет поступать недорогой газ из России, сообщал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По словам германского политика, в течение 2021 года на территории ФРГ предполагается остановить работу сразу трех АЭС из-за т.н. "зеленой истерии". Поэтому остановка работ по строительству этого газопровода может повлечь за собой масштабный кризис вследствие острого дефицита электроэнергии.

Автор: Злата Богатова

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