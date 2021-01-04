|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Португалии после прививки Pfizer скончалась 41-летняя женщина
4.1.2021 22:38
Фото: soveti.top
В Порту в первый день года внезапно скончалась Соня Асеведо, которой за два дня до этого ввели вакцину от коронавируса американского консорциума Pfizer/BioNTech. Как передает Daily Mail, умершая 41-летняя женщина работала в Португальском институте онкологии.
По словам коллег, после вакцинации, состоявшейся 30 декабря, Соня Асеведо не озвучивала каких-либо жалоб на самочувствие. В конце прошлого года, кроме Асеведо, успели вакцинировать еще более пятисот сотрудников этого учреждения.
Жительница Португалии скоропостижно скончалась 1 января. Причину смерти сейчас выясняют специалисты. Вскрытие, после которого опубликуют отчет, состоится 5 или 6 января.
Отец Асеведо заявил, что у его дочери в прошлом не было никаких особых проблем со здоровьем. И после того, как ей поставили прививку, она не жаловалась на какие-либо побочные эффекты. По словам мужчины, он не знает, что могло произойти с его дочерью и ему требуются ответы на все вопросы.
Ранее смертельный случай был зафиксирован в Швейцарии, где продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса с использованием препарата, совместно созданного компаниями Pfizer и BioNTech. Вскоре после прививки умер 91-летний пациент дома престарелых в Люцерне.
На текущий момент препарат американского консорциума Pfizer/BioNTech является единственной вакциной от COVID-19, которая получила официальное одобрение Евросоюзом. Для стран ЕС уже заказали 200 миллионов доз этой вакцины, обсуждается закупка еще 100 миллионов доз.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|