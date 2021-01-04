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В Португалии после прививки Pfizer скончалась 41-летняя женщина


4.1.2021 22:38
В Португалии после прививки Pfizer скончалась 41-летняя женщинаФото: soveti.top

В Порту в первый день года внезапно скончалась Соня Асеведо, которой за два дня до этого ввели вакцину от коронавируса американского консорциума Pfizer/BioNTech. Как передает Daily Mail, умершая 41-летняя женщина работала в Португальском институте онкологии.

По словам коллег, после вакцинации, состоявшейся 30 декабря, Соня Асеведо не озвучивала каких-либо жалоб на самочувствие. В конце прошлого года, кроме Асеведо, успели вакцинировать еще более пятисот сотрудников этого учреждения.

Жительница Португалии скоропостижно скончалась 1 января. Причину смерти сейчас выясняют специалисты. Вскрытие, после которого опубликуют отчет, состоится 5 или 6 января.

Отец Асеведо заявил, что у его дочери в прошлом не было никаких особых проблем со здоровьем. И после того, как ей поставили прививку, она не жаловалась на какие-либо побочные эффекты. По словам мужчины, он не знает, что могло произойти с его дочерью и ему требуются ответы на все вопросы.

Ранее смертельный случай был зафиксирован в Швейцарии, где продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса с использованием препарата, совместно созданного компаниями Pfizer и BioNTech. Вскоре после прививки умер 91-летний пациент дома престарелых в Люцерне.

На текущий момент препарат американского консорциума Pfizer/BioNTech является единственной вакциной от COVID-19, которая получила официальное одобрение Евросоюзом. Для стран ЕС уже заказали 200 миллионов доз этой вакцины, обсуждается закупка еще 100 миллионов доз.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

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