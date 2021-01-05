Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Коммунисты России» предлагают провести амнистию кредитов

5.1.2021 14:28

Фото: kaluga24.tv



С предложением амнистировать кредиты в пределах трех миллионов рублей в Госдуму РФ обратились представители партии "Коммунисты России".



Как передает РИА Новости, такая инициатива обусловлена состотянием экономической обстановкой, которая оказалась нестабильной из-за коронавирусной пандемии.



По словам председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, предложение подразумевает аннулирование всех кредитных выплат для заемщиков в пределах трех миллионов рублей.



Инициативу прокомментировала первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. По ее словам, подобные действия могут попросту "посадить" российскую банковскую систему. В результате помощь уже придется оказывать ей, считает сенатор. Перминова добавила, что прежде всего стоит проанализировать, кем и на какие цели ранее оформлялись кредиты, а также есть ли возможность теперь их выплачивать.



Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин Кудрин допустил спад отечественной экономики на 4,5%. По его словам, в течение последних пяти лет в нашей стране понизился уровень жизни, а продолжающаяся пандемия коронавируса лишь способствует уменьшению этого показателя.



Как пояснил Кудрин, по итогам этого года уровень падения жизненного уровня может оказаться очень высоким. По второму кварталу показатель уже превысил 8%, в третьем он составляет 4,5%. В ближайшее время станет больше россиян, живущих за чертой бедности. К концу 2020-го их количество может возрасти примерно на 1 млн человек, и вряд ли в течение ближайших лет России удастся "отскочить" по этим показателям, констатировал глава Счетной палаты.



Автор: Злата Богатова

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