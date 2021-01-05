ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков рассказал о беспощадности и жестокости Путина
Песков рассказал о беспощадности и жестокости Путина
Арабские страны готовы снять блокаду Катара
Арабские страны готовы снять блокаду Катара
В Прикамье три человека стали жертвами ДТП
В Прикамье три человека стали жертвами ДТП
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава Казахстана написал статью после заявления депутата ГосдумыГлава Казахстана написал статью после заявления депутата Госдумы
Трамп анонсировал «адскую битву» за пост президентаТрамп анонсировал «адскую битву» за пост президента
«Коммунисты России» предлагают провести амнистию кредитов«Коммунисты России» предлагают провести амнистию кредитов
Песков рассказал о беспощадности и жестокости ПутинаПесков рассказал о беспощадности и жестокости Путина
В Прикамье три человека стали жертвами ДТПВ Прикамье три человека стали жертвами ДТП

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

«Коммунисты России» предлагают провести амнистию кредитов


5.1.2021 14:28
«Коммунисты России» предлагают провести амнистию кредитовФото: kaluga24.tv

С предложением амнистировать кредиты в пределах трех миллионов рублей в Госдуму РФ обратились представители партии "Коммунисты России".

Как передает РИА Новости, такая инициатива обусловлена состотянием  экономической обстановкой, которая оказалась нестабильной из-за коронавирусной пандемии.

По словам председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, предложение подразумевает аннулирование всех кредитных выплат для заемщиков в пределах трех миллионов рублей.

Инициативу прокомментировала первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. По ее словам, подобные действия могут попросту "посадить" российскую банковскую систему. В результате помощь уже придется оказывать ей, считает сенатор. Перминова добавила, что прежде всего стоит проанализировать, кем и на какие цели ранее оформлялись кредиты, а также есть ли возможность теперь их выплачивать.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин Кудрин допустил спад отечественной экономики на 4,5%. По его словам, в течение последних пяти лет в нашей стране понизился уровень жизни, а продолжающаяся пандемия коронавируса лишь способствует уменьшению этого показателя.

Как пояснил Кудрин, по итогам этого года уровень падения жизненного уровня может оказаться очень высоким. По второму кварталу показатель уже превысил 8%, в третьем он составляет 4,5%. В ближайшее время станет больше россиян, живущих за чертой бедности. К концу 2020-го их количество может возрасти примерно на 1 млн человек, и вряд ли в течение ближайших лет России удастся "отскочить" по этим показателям, констатировал глава Счетной палаты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Аргентине найдена мертвой 21-летняя рэпершаВ Аргентине найдена мертвой 21-летняя рэперша
В Великобритании вновь объявили национальный карантинВ Великобритании вновь объявили национальный карантин
Песков рассказал о беспощадности и жестокости ПутинаПесков рассказал о беспощадности и жестокости Путина
Глава МИД Китая сделал заявление о начале пандемииГлава МИД Китая сделал заявление о начале пандемии
В ДТП погиб спикер Ярославской областной думыВ ДТП погиб спикер Ярославской областной думы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru