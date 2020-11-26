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Кудрин допускает спад российской экономики в 2020 году на 4,5%


13:12
Кудрин допускает спад российской экономики в 2020 году на 4,5%Фото: niasam.ru

В этом году спад отечественной экономики может составить около 4,5%, отметил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Трансляцию его выступления на "Общероссийском гражданском форуме — 2020" ведет РБК.

Как заявил Алексей Кудрин, существенный спад в этом году произойдет в экономике Европы. По его словам, уровень составит около 8 или даже 9%, в Великобритании - 11%. По данным официальной статистики, экономика РФ при этом упадет на 3,9%. В действительности же речь может идти о показателе "больше 4%, может быть, 4,5%", — отметил глава Счетной палаты.

В течение последних пяти лет в нашей стране понизился уровень жизни. Как отметил Кудрин, продолжающаяся пандемия коронавируса лишь способствует снижению этого показателя. Глава Счетной палаты пояснил, что по итогам этого года уровень падения жизненного уровня может оказаться очень высоким. По второму кварталу показатель уже превысил 8%, в третьем он составляет 4,5%.

В ближайшее время станет больше россиян, живущих за чертой бедности. К концу 2020-го их количество может возрасти примерно на 1 млн человек. Вряд ли в течение ближайших лет России удастся "отскочить" по этим показателям, констатировал Кудрин.

В минувшем октябре был представлен прогноз Счетной палаты об экономическом росте в период 2022–2023 годов. В документе отмечалось, что в этом году уровень падения ВВП в РФ может составить от 4,2 до 4,8%. При этом правительство прогнозирвало сокращение экономики на 3,9%.

Как указал Кудрин, предварительные прогнозы властей составлялись без учета второй волны коронавирусной пандемии, а также рецессии в глобальной экономике.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 227

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