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В Крыму найдено древнее захоронение с «билетом» в загробный мир
4.1.2021 21:59
Фото: vesti92.ru
В Керчи археологи обнаружили захоронения эллинистического периода, в одном из которых нашли останки погребенного с монеткой.
Древние греки верили, что ее нужно было отдать за переход в царство мертвых.
Как рассказал руководитель экспедиции Сергей Соловьев, раскопки на юго-западном некрополе города Парфений, который входил в состав Боспорского царства, вели представители Института истории материальной культуры РАН. Ученые обнаружили там погребения эллинистического периода, передает ТАСС.
В одном из захоронений археологам удалось отыскать целый, неповрежденный скелет человека. Рядом с черепом находилась мелкая монетка. Как пояснил Соловьев, ее должны были положить в рот умершего. Считалось, что покойный сможет оплатить ей путь в загробный мир. Монетка предназначалась для Харона - мифического персонажа, который, как верили древние греки, перевозил души умерших через реку Лету.
По словам ученого, обнаруженная в погребении монета позволит установить более точные даты захоронения. Археологам уже понятно, что речь идет о периоде III-II вв. до н.э. Когда монету очистят и тщательно изучат, вероятно, появится возможность назвать более конкретное время погребения. Кроме того, в обкладке могилы ученые нашли антропоморфное надгробие, которое, как полагают исследователи, могло быть взято из другого захоронения, разрушенного в тот период.
Ранее в Эквадоре ученые нашли загадочное детское погребение: младенцы были захоронены в черепах других детей. Как считают исследователи, это могло свидетельствовать о попытке защитить умерших в загробном мире. Таинственное захоронение нашли в городище Саланго. В ходе раскопок, которые в этих местах продолжаются уже несколько лет, ученые ранее уже обнаруживали останки с различными артефактами, например, статуэтками из камня и ракушками. Предположительно, они символизировали предков покойных.
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