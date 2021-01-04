|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Великобритании вновь объявили национальный карантин
00:02
Фото: xida.ru
В Лондоне вновь объявили о введении режима национального карантина, передает Sky News.
Сегодня, 4 января, с соответствующим обращением выступил премьер-министр королевства Борис Джонсон.
В специальном обращении к нации Борис Джонсон заявил о том, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки жителям Великобритании следует "оставаться дома". Учитывая последние показатели, власти королевства приняли решение о том, что все образовательные учреждения страны снова будут переведены на дистанционный режим работы.
По последним официальным данным, за минувшие сутки в Великобритании было зафиксировано еще свыше 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, скончались 407 пациентов с подтвержденным диагнозом. Днем ранее суточный прирост превысил 54 тыс.
За период с начала пандемии в королевстве зарегистрировали уже 2 713 563 инфицированных COVID-19.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|