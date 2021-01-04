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Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий


4.1.2021 21:11
Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемийФото: livejournal.com

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому в РФ утверждается порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом на территорию страны и распространением опасных инфекционных болезней.

Сегодня, 4 января, указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Российскому правительству поручено в течение трех месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия в целях предупреждения угрозы возникновения ЧС, которые могут быть вызваны заносом на территорию РФ опасных инфекций.

По последним официальным данным, за минувшие сутки в России было зафиксировано около 23,35 тыс. положительных тестов на COVID-19. Инфицированные пациенты были выявлены в 84 регионах страны. Более 11% из них (2 616 человека) при этом не имели каких-либо клинических проявлений, информирует сегодня федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В последний раз суточный прирост не превышал 24 тыс. 19 ноября.

За истекшие 24 часа среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 482 летальных исходов. При этом Петербург впервые опередил Москву по числу смертей и выявленных случаев заражения. В Северной столице за минувшие сутки было зафиксировано 3 657 новых положительных тестов и 79 умерших, а в Москве - соответственно 3 591 и 74.

Автор: Злата Богатова

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