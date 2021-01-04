Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий

4.1.2021 21:11

Фото: livejournal.com



Глава российского государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому в РФ утверждается порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом на территорию страны и распространением опасных инфекционных болезней.



Сегодня, 4 января, указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.



Российскому правительству поручено в течение трех месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия в целях предупреждения угрозы возникновения ЧС, которые могут быть вызваны заносом на территорию РФ опасных инфекций.



По последним официальным данным, за минувшие сутки в России было зафиксировано около 23,35 тыс. положительных тестов на COVID-19. Инфицированные пациенты были выявлены в 84 регионах страны. Более 11% из них (2 616 человека) при этом не имели каких-либо клинических проявлений, информирует сегодня федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса.



В последний раз суточный прирост не превышал 24 тыс. 19 ноября.



За истекшие 24 часа среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 482 летальных исходов. При этом Петербург впервые опередил Москву по числу смертей и выявленных случаев заражения. В Северной столице за минувшие сутки было зафиксировано 3 657 новых положительных тестов и 79 умерших, а в Москве - соответственно 3 591 и 74.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:02 В Великобритании вновь объявили национальный карантин

В Великобритании вновь объявили национальный карантин 4.1.2021 23:23 Арабские страны готовы снять блокаду Катара

Арабские страны готовы снять блокаду Катара 4.1.2021 20:05 В МАГАТЭ подтвердили, что в Иране началось обогащение урана до 20%

В МАГАТЭ подтвердили, что в Иране началось обогащение урана до 20% 3.1.2021 21:32 В США назвали предполагаемый источник распространения COVID-19

В США назвали предполагаемый источник распространения COVID-19 3.1.2021 15:02 Губернатор Ленобласти отреагировал на территориальные претензии Эстонии