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В Эквадоре найдены младенцы, похороненные в черепах других детей
15.11.2019 02:27
Фото: cod33.ru
Археологи сейчас тщательно изучают находку, теряясь в догадках, с чем может быть связан столь необычный ритуал, передает ТАСС.
Исследователи полагают, что захоронение может свидетельствовать о попытке защитить младенцев в загробном мире.
Эквадорским археологам удалось обнаружить два необычных детских захоронения в городище Саланго, где раскопки ведутся с 2014 года. В прошлом ученые уже находили там человеческие скелеты с разнообразными артефактами, в частности, ракушками или статуэтками из камня. По мнению историков, они могли изображать предков.
Два скелета, рассказывается в публикации научного журнала Latin American Antiquity, очень сильно отличались от прочих и всерьез озадачили специалистов. Дело в том, что младенцы, возраста примерно шести месяцев и полутора лет, были погребены в "шлемах" из человеческих черепов - других детей, которым было от двух до двенадцати лет.
Ученые пока лишь точно выяснили, что все погребенные дети страдали от сильной анемии. Археологи также полагают, что черепа дети вполне могли носить и при жизни. Согласно одной из версий, древние эквадорцы верили, что подобного рода "шлемы" защитят для душ младенцев. Специалисты сходятся в одном - пугающая находка нуждается в дополнительных исследованиях. В будущем археологи собираются провести анализ ДНК и другие, чтобы выяснить, могут ли похороненные дети быть связаны родственными узами с обладателей черепов.
Ранее уже сообщалось о ритуальном захоронении детей, принесенных в жертву, которое было найдено в Перу. По словам археологов, они обнаружили отыскать останки 227 детей возраста 4-14 лет, которые в доколумбову эпоху были убиты во время ритуала - вероятно, местное население надеялось таким образом задобрить высшие силы, чтобы улучшилась погода в регионе. Ученые полагают, что определенную роль в отчаянии жителей мог сыграть феномен "Эль-Ниньо".
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