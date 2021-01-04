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В МАГАТЭ подтвердили, что в Иране началось обогащение урана до 20%
4.1.2021 20:05
Фото: mind.ua
После выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе в 2018 году власти Ирана выразили намерение начать поэтапное приостановление выполнения собственных обязательств, которые касались как процесса обогащения урана, так и проведения исследовательской деятельности в этой сфере.
В Иране действительно уже идут работы по обогащению урана до 20%, подтверждает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее сообщение было получено сегодня, 4 января, от постпреда Тегерана в Вене Казем Гариба Абади.
Как написал Гариб Абади в своем Twitter, еще 1 января гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил Совет Совет Безопасности ООН и управляющих агентства о планах властей Ирана в ближайшие дни приступить к работам в этом направлении.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил о том, что уже начались работы по обогащению урана до уровня 20% на объекте в Фордо.
Напомним, весной 2019 года официальный Тегеран направил письма в адрес пяти государств — членов соглашения по иранской ядерной программе, проинформировав их о приостановке выполнения части обязательств. Президент страны Хасан Роухани сделал тогда официальное заявление в телеэфире, объявив о решении изменить политику по пунктам, которые связаны с хранением запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
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