Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МАГАТЭ подтвердили, что в Иране началось обогащение урана до 20%

4.1.2021 20:05

Фото: mind.ua



После выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе в 2018 году власти Ирана выразили намерение начать поэтапное приостановление выполнения собственных обязательств, которые касались как процесса обогащения урана, так и проведения исследовательской деятельности в этой сфере.



В Иране действительно уже идут работы по обогащению урана до 20%, подтверждает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее сообщение было получено сегодня, 4 января, от постпреда Тегерана в Вене Казем Гариба Абади.



Как написал Гариб Абади в своем Twitter, еще 1 января гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил Совет Совет Безопасности ООН и управляющих агентства о планах властей Ирана в ближайшие дни приступить к работам в этом направлении.



Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил о том, что уже начались работы по обогащению урана до уровня 20% на объекте в Фордо.



Напомним, весной 2019 года официальный Тегеран направил письма в адрес пяти государств — членов соглашения по иранской ядерной программе, проинформировав их о приостановке выполнения части обязательств. Президент страны Хасан Роухани сделал тогда официальное заявление в телеэфире, объявив о решении изменить политику по пунктам, которые связаны с хранением запасов обогащенного урана и тяжелой воды.



Автор: Злата Богатова

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