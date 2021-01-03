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В США назвали предполагаемый источник распространения COVID-19
3.1.2021 21:32
Фото: prozhelezu.ru
Утечка из китайской лаборатории может считаться наиболее вероятной версией происхождения коронавируса.
С таким заявлением выступил заместитель советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер, передает Daily Mail.
По словам Мэтью Поттингера, растет число "свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса". При этом заместитель Трампа предположил, что патоген мог распространиться по миру после того, как ему удалось "ускользнуть" из какого-либо научного учреждения в результате ЧП.
Весте с тем, никаких доказательств такой версии представитель официального Вашингтона пока не привел. Речь об этом шла на конференции, посвященной подготовке группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к командировке в китайский Ухань. Специалистам предстоит попытаться выяснить причины начала пандемии коронавируса.
Ранее глава МИД Китая сделал заявление о начале пандемии. Ван И, в частности, подчеркнул, чтот растет число исследований, результаты которых свидетельствуют о том, что причины пандемии коронавируса могли таиться "во многих местах по всему миру", указал китайский дипломат.
Пекин незамедлительно начал предпринимать меры в целях эпидемиологического расследования. По словам китайского министра, специалисты сразу же приступили к работе по выявлению патогена. В тот период власти публиковали все ключевые сведения, в том числе, информацию о секвенировании генома нового вируса.
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