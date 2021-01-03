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В Подмосковье школьника, приехавшего в питомник на праздники, загрызла собака
3.1.2021 14:01
Фото: sb.by
Следственные органы Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика, погибшего после нападения собаки.
Трагедия случилась накануне вечером.
Тело мальчика со следами укусов обнаружили вечером 2 января, рассказала официальный представитель регионального ГСУ СКР Ольга Врадий. ЧП случилось на территории частного домовладения в Ивантеевке, где находится кинологический питомник. По итогам проверки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Согласно имеющимся данным, ребенок вместе со своими родителями приехал на новогодние праздники к знакомым семьи, которые занимаются разведением собак. Пока взрослые находились в доме, мальчик вышел во двор. По версии следствия, когда школьник оказался во дворе, на него напала одна из хозяйских собак. В результате ребенок получил смертельные ранения, от которых скончался на месте.
В минувшем декабре стая бродячих псов насмерть загрызла 46-летнюю жительницу Ухты. Находившийся рядом с ней мужчина был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
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