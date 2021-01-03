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Ученый, открывший Эболу, предупреждает о появлении новой опасной болезни
3.1.2021 12:53
Фото: abc.net.au
В Демократической Республике Конго (ДРК) могла появиться новая смертельно опасная болезнь, сообщает конголезский ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум.
В 1976 году микробиолог первым сообщил о вирусе Эбола.
Исследователь предупредил, что новое заболевание может оказаться не менее опасным, чем коронавирус, передает CNN. Как рассказал Жан-Жак Муембе-Тамфум, в больницу с признаками геморрагической лихорадки доставили жительницу городка Ингенде на западе ДРК. Лабораторные исследования не выявили у пациентки Эболы, как и других инфекционных заболеваний, известных науке.
Ученый полагает, что женщина из Ингенде может оказаться "нулевым" пациентом некой новой болезни, которая не менее заразна, чем COVID-19. При этом уровень смертность, отмечает микробиолог, может в будущем составлять 50–90% показателей от Эбола, а от этого вируса в среднем погибает половина пациентов.
В настоящее время заболевшая женщина находится в условиях строгой изоляции.
Ранее китайские эксперты призвали "не паниковать" из-за новых штаммов коронавируса. Медики и санврачи Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний полагают, что новые варианты патогена не окажут заметного влияния на общую эпидемиологическую обстановку. Кроме того, уже созданные в мире вакцины от COVID-19 скорее всего будут эффективны и в отношении новых вариантов возбудителя.
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