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В Ливии освободили троих россиян


2.1.2021 19:47
В Ливии освободили троих россиянФото: vk.com

Трое россиян и гражданин Украины, похищенные в Ливии несколько недель назад, были освобождены и уже скоро прибудут домой.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича.

Как стало известно, россияне уже находятся на борту самолета, вылетевшего в сторону России. По словам Александра Малькевича, в общей сложности в Ливии удалось освободить четырех человек. Кроме граждан РФ из плена вызволили украинца.

Представитель ОП РФ пояснил, что похищение произошло несколько недель назад. Обстоятельства случившегося выясняются.

В минувшем декабре стало известно об освобождении из ливийского плена сотрудников "Фонда защиты национальных ценностей". Российские граждане Максим Шугалей и Самер Суэйфан были взяты под стражу еще весной 2019 года из-за подозрений в попытках влиять на процесс выборов.

По словам Малькевича, задержанные россияне проводили в Ливии социологические исследования. За период, пока они находились под арестом, власти так и не предъявили им каких-либо официальных обвинений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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