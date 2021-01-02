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В Ливии освободили троих россиян
2.1.2021 19:47
Фото: vk.com
Трое россиян и гражданин Украины, похищенные в Ливии несколько недель назад, были освобождены и уже скоро прибудут домой.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича.
Как стало известно, россияне уже находятся на борту самолета, вылетевшего в сторону России. По словам Александра Малькевича, в общей сложности в Ливии удалось освободить четырех человек. Кроме граждан РФ из плена вызволили украинца.
Представитель ОП РФ пояснил, что похищение произошло несколько недель назад. Обстоятельства случившегося выясняются.
В минувшем декабре стало известно об освобождении из ливийского плена сотрудников "Фонда защиты национальных ценностей". Российские граждане Максим Шугалей и Самер Суэйфан были взяты под стражу еще весной 2019 года из-за подозрений в попытках влиять на процесс выборов.
По словам Малькевича, задержанные россияне проводили в Ливии социологические исследования. За период, пока они находились под арестом, власти так и не предъявили им каких-либо официальных обвинений.
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