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Появилось видео нападения на полицейских в Грозном
14:18
Фото: cod11.ru
Видеозапись, на кадрах которой запечатлено нападение боевиков на сотрудников полиции, опубликовал директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов. Ранее о своей ответственности за случившееся заявили члены "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки в РФ официально запрещена).
Чингиз Ахмадов показал кадры нападения на полицейских в столице Чечни, которые были сделаны уличными камерами видеонаблюдения. На записи видно, как один из злоумышленников атакует сотрудника ППС и наносит ему удары ножом. Затем он набрасывается на другого силовика.
Инцидент произошел 28 декабря, когда около 14:00 на сотрудников ППС совершили нападение двое уроженцев Ингушетии. Террористы, вооруженные ножами, пытались завладеть оружием силовиков. Оба были ликвидированы на месте. В результате ЧП пострадали двое полицейский, один из них от полученных ранений погиб. Второй сейчас находится в больнице.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отдал правоохранительным органам поручение провести проверку на возможное пособничество терроризму родственников нападавших. Политик отреагировал на обращение представителей тейпов, настаивавших на том, чтобы власти республики представили доказательства виновности убитых в Грозном молодых людей, а также отпустили их задержанных родителей и сестру.
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