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Кадыров отреагировал на обращение родственников ингушей, убитых в Грозном


12:57
Кадыров отреагировал на обращение родственников ингушей, убитых в ГрозномФото: smi2.net

Глава Чечни Рамзан Кадыров отдал правоохранительным органам поручение провести проверку на возможное пособничество терроризму родственников двух мужчин, которые ранее были убиты в Грозном во время вооруженного нападения на полицейских.

Политик при этом приказал объявить кровную месть за гибель силовиков.

Как стало известно, чеченский лидер Рамзан Кадыров приказал спикеру республиканского парламента Магомеду Даудову объявить кровную месть родственникам двух мужчин, которые ранее атаковали сотрудников полиции. По словам политика, их необходимо пригласить и предъявить доказательства.

Кроме того, глава республики отдал поручение о проверке семей боевиков на возможную причастность к террористической деятельности. По словам Кадырова, раз родственники поддерживают преступников, они и сами могут оказаться бандитами, которые оказывают пособничество экстремистам.

Ранее представители ингушских тейпов обратились к Кадырову, заявив о том, что в Чечне незаконно удерживают отца, мать и сестру убитых в Грозном уроженцев республики. Раз их подозревают в пособничестве террористам, следует предъявить соответствующие доказательства, утверждали авторы послания. Они также потребовали освободить задержанных родителей преступников.

Вскоре после этого спикер парламента Чечни Даудов заявил о том, что готов встретиться с членами ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых, пригласив их к себе.

Автор: Злата Богатова

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