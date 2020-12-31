ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Белоруссии поезд врезался в бетонный столб, которым перекрыли пути
В Белоруссии поезд врезался в бетонный столб, которым перекрыли пути
Россия не представляет непосредственной угрозы для НАТО, заявил Столтенберг
Россия не представляет непосредственной угрозы для НАТО, заявил Столтенберг
Аэропорт «Домодедово» вернулся к штатной работе
Аэропорт «Домодедово» вернулся к штатной работе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Аэропорт «Домодедово» вернулся к штатной работеАэропорт «Домодедово» вернулся к штатной работе
Россия не представляет непосредственной угрозы для НАТО, заявил СтолтенбергРоссия не представляет непосредственной угрозы для НАТО, заявил Столтенберг
BBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsAppBBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp
Кадыров отреагировал на обращение родственников ингушей, убитых в ГрозномКадыров отреагировал на обращение родственников ингушей, убитых в Грозном
В США умер один из наиболее известных маньяковВ США умер один из наиболее известных маньяков

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

BBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp


31.12.2020 20:17
BBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsAppФото: vk.com

Секретные сведения о передвижении представителей высшего руководства РФ могли передаваться в чатах WhatsApp.

Как сообщает BBС со ссылкой на ряд источников в Центре спецназначения по обеспечению безопасности (входит в структуру МВД России) отмечается, подобное происходило на протяжении нескольких лет.

Британский телевизионный канал ссылается на ряд сотрудников Центра - бывших и одного действующего, рассказывая о сборе информации по приказу полковника полиции Анатолия Макаренкова. Как только он в 2016 году занял пост главы Центра, командиры всех восьми взводов спецбатальона получили соответствующий приказ.

В результате в WhatsApp появился специальный чат, куда выкладывались сведения из кодовой таблицы. Речь идет о местонахождении и передвижении объектов госохраны - секретной информации, касающейся первых лиц государства. По словам экс-сотрудника Центра Василия Ветитнева, его самого и коллег вынуждали передавать такие сведения, в противном случае они могли потерять ежегодные премии в размере 100 тыс. рублей.

Учитывая, что некоторые сотрудники в сложившейся ситуации начинали выражать недовольство, к ним могли применять "давление, в том числе психологическое". Кроме того, им грозили увольнением. Сам Ветитнев от службы в Центре был отстранен, сообщает канал. Сейчас он пытается отстаивать свои права в суде, подав иск к МВД.

Как утверждает Ветитнев, в сложившейся ситуации он жаловался генпрокурору Игорю Краснову. Указав, что от него требуют собирать секретную информацию при помощи WhatsApp, он подчеркивал, что штаб-квартира этого мессенджера располагается в Соединенных Штатах.

В заявлении бывший сотрудник спецбатальона также отмечал, что неизвестны "методы шифрования и безопасность" во время отправления таких сообщений. В результате возникает риск несанкционированного доступа третьих лиц к секретным данным. По мнению Ветитнева, руководство ЦСН БДД своими действиями могло нарушить указ о гостайне.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

BBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsAppBBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp
Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях из-за пандемииГлава ВОЗ предупредил о новых испытаниях из-за пандемии
Названа причина смерти Владимира ЕфименкоНазвана причина смерти Владимира Ефименко
В Польше начинается жесткий трехнедельный карантинВ Польше начинается жесткий трехнедельный карантин
На Урале задержан захвативший монастырь бывший схимонах СергийНа Урале задержан захвативший монастырь бывший схимонах Сергий

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru