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BBC рассказал о передаче маршрутов первых лиц РФ через WhatsApp
31.12.2020 20:17
Фото: vk.com
Секретные сведения о передвижении представителей высшего руководства РФ могли передаваться в чатах WhatsApp.
Как сообщает BBС со ссылкой на ряд источников в Центре спецназначения по обеспечению безопасности (входит в структуру МВД России) отмечается, подобное происходило на протяжении нескольких лет.
Британский телевизионный канал ссылается на ряд сотрудников Центра - бывших и одного действующего, рассказывая о сборе информации по приказу полковника полиции Анатолия Макаренкова. Как только он в 2016 году занял пост главы Центра, командиры всех восьми взводов спецбатальона получили соответствующий приказ.
В результате в WhatsApp появился специальный чат, куда выкладывались сведения из кодовой таблицы. Речь идет о местонахождении и передвижении объектов госохраны - секретной информации, касающейся первых лиц государства. По словам экс-сотрудника Центра Василия Ветитнева, его самого и коллег вынуждали передавать такие сведения, в противном случае они могли потерять ежегодные премии в размере 100 тыс. рублей.
Учитывая, что некоторые сотрудники в сложившейся ситуации начинали выражать недовольство, к ним могли применять "давление, в том числе психологическое". Кроме того, им грозили увольнением. Сам Ветитнев от службы в Центре был отстранен, сообщает канал. Сейчас он пытается отстаивать свои права в суде, подав иск к МВД.
Как утверждает Ветитнев, в сложившейся ситуации он жаловался генпрокурору Игорю Краснову. Указав, что от него требуют собирать секретную информацию при помощи WhatsApp, он подчеркивал, что штаб-квартира этого мессенджера располагается в Соединенных Штатах.
В заявлении бывший сотрудник спецбатальона также отмечал, что неизвестны "методы шифрования и безопасность" во время отправления таких сообщений. В результате возникает риск несанкционированного доступа третьих лиц к секретным данным. По мнению Ветитнева, руководство ЦСН БДД своими действиями могло нарушить указ о гостайне.
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