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В Грозном ответили родственникам ингушей, убитых полицией
30.12.2020 20:47
Фото: vesti95.ru
Родственников Хасана и Хусейна Темурзиевых, которые были убиты полицейскими в Грозном в минувший понедельник, 28 декабря, пригласили приехать в парламент Чечни.
Соответствующее заявление сделал глава парламента республики Магомед Даудов.
Представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых ранее обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову, заявив о том, что власти республики незаконно задержали родственников убитых полицией уроженцев Ингушетии.
Авторы обращения также потребовали доказательств того, что задержанные родители и сестра погибших могут быть причастны к террористической деятельности. В противном случае они должны быть немедленно выпущены на свободу, подчеркивали представители тейпов.
Отреагировав на обращение, Магомед Даудов пригласил авторов этого ролика на беседу в парламент Чечни, назначив встречу на 11.00 четверга, 31 декабря. По его словам, представители тейпов смогут ознакомиться с имеющимися доказательствами вины ингушей, которые были убиты в Грозном.
Как подчеркнул спикер парламента Чечни, если авторы обращения на встречу не приедут, на них все равно останется кровная месть за погибших полицейских.
Ранее сообщалось о ЧП на улице Мира, когда сотрудников ППС атаковали двое мужчин, вооруженных ножами. В результате инцидента были ранены двое силовиков, один из них скончался.
Случившееся позднее прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, на полицейских напали два брата, Хасан и Хусейн, являющиеся уроженцами Ингушетии. В республику они приехали около восьми лет назад и работали в одной из пекарен Грозного, пояснил чеченский лидер.
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