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В Польшу вернется древний колокол, вывезенный нацистами в Германию
30.12.2020 11:32
Фото: magspace.ru
Спустя 77 лет после того, как нацистские оккупанты во время Второй Мировой войны вывезли его за пределы Польши, в страну вернется древний колокол.
Объект был создан еще в 1555 году, передает Polskie Radio 24.
До того, как в Польшу пришли нацисты, колокол был установлен в костеле святой Катажины Александрийской в Славенцицах. В 1943 году оккупационная администрация постановила организовать вывоз средневековой реликвии в Германию. На протяжении десятков лет вывезенный из польского храма колокол вместе с двумя такими же большими колоколами оставался у костела в Мюнстере. Это выяснилось после того, как польские верующие несколько лет назад начали искать реликвию.
Прихожанам польского костела удалось отыскать исторический объект, и священник отец Мариан Беднарек обратился к властям Мюнстера с просьбой возвратить колокол "на Родину". Предполагается, что это случится, как только позволит эпидемиологическая обстановка.
По данным историков, большинство бронзовых колоколов, которые были ввезены в Германию с оккупированных территорий во годы войны, переплавлялись тогда на оружие и боеприпасы. Вместе с тем, более тысячи раритетных объектов, прибывших из разных стран Европы, некоторое время оставались на хранении в Гамбурге. Затем их было решено передать различным приходам в Западной Германии.
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