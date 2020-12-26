Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Рухани: Вашингтон мешает Тегерану закупать вакцины от COVID-19

26.12.2020 20:41

Фото: verelq.am



Власти Соединенных Штатов создают препятствия в покупке вакцин против коронавируса руководством его страны, заявил иранский президент Хасан Рухани.



Главу государства цитирует информационное агентство ИРНА.



По словам иранского лидера, американская сторона создает проблемы "в отношении вакцин, лекарств и продовольствия", а также другого рода товаров, которые Иран мог бы приобретать за рубежом.



Кроме того, Соединенные Штаты "запугали Всемирную организацию здравоохранения", отметил Хасан Рухани. Он выразил сомнение в том, что представителям Вашингтона можно доверять и обвинил их в воровстве.



Рухани также подчеркнул, что в Иране сейчас продолжают деятельность по созданию собственной вакцины COVID-19. Вместе с тем, в Тегеране хотят иметь возможность приобретать препараты зарубежного производства.



Как сообщает Университет Джонса Хопкинса (США), собирающий статистику по коронавирусу со всего мира, за период с начала пандемии в Иране было выявлено уже почти 1,195 млн зараженных COVID-19. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом скончались более 54,5 тыс. человек.



Автор: Злата Богатова

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