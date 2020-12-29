Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белоруссии стартовала массовая вакцинация «Спутником V»

29.12.2020 17:07

Фото: verelq.am



Белоруссия начинает мероприятия по массовой вакцинации граждан от коронавируса с использованием созданной в РФ вакцины "Спутник V".



Как информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в страну доставили первую партию вакцины, созданной российскими специалистами для борьбы с этим заболеванием.



По словам главы Минздрава РБ Дмитрия Пиневича, среди тех, кто будет привит первыми, будут медицинские работники, педагоги и те, кто в силу своих профессиональных обязанностей имеет много контактов. Вакцинирование будет исключительно добровольным, подчеркнул белорусский министр.



Как заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, следующий шаг сотрудничества предполагает организацию выпуска готовой формы вакцины на территории Белоруссии. По его словам, это сможет значительно упростить логистику и ускорит темпы проведения вакцинации. В результате профилактика заболевания будет существенно расширена.



Напомним, не так давно российской вакциной от коронавируса привился знаменитый американский режиссер Оливер Стоун, посетивший Мурманск. По словам кинематографиста, он "слышал много положительных откликов о российской вакцине". Вместе с тем, он пока не знает, "насколько это поможет", но собирается вскоре снова приехать в Россию, чтобы сделать еще одну инъекцию, согласно правилам вакцинации от коронавируса.



Автор: Злата Богатова

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