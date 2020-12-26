|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
После взрыва в Нэшвилле найдены человеческие останки
26.12.2020 18:22
Фото: st-s.pro
В полиции американского города Нэшвилл (штат Теннеси) сообщили об обнаружении человеческих останков неподалеку от места происшествия.
По мнению правоохранителей, взрыв в домике на колесах, случившийся утром в пятницу, был спланированным.
На данный момент власти не могут уверенно судить о том, кому принадлежат останки: предполагаемой жертве взрыва или его виновнику, сообщает агентство Associated Press. Расследование по факту происшествия продолжается.
В полиции Нэшвилла ранее заявили о том, что их заранее оповестили о том, что в центре города может произойти взрыв. Как передавал канал ABC со ссылкой на департамент городской полиции, информация поступила примерно за четверть часа до ЧП.
Как стало известно, правоохранители прибыли в центр города из-за сигнала о стрельбе. Полицейские обнаружили там фургон, из которого транслировалась аудиозапись - сообщалось о том, что через 15 минут сработает взрывное устройство.
Сразу после этого стражи порядка вызвали саперов и приступили к эвакуации людей из близлежащих зданий. В полиции при этом не смогли с точностью сказать, был ли кто-то внутри фургона в момент взрыва.
По уточненным данным, состояние трех пострадавших не вызывает опасений у врачей, пояснили в полиции. В результате ЧП в соседних домах были выбиты стекла, у нескольких зданий зафиксирован ущерб.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|