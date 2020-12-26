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После взрыва в Нэшвилле найдены человеческие останки


26.12.2020 18:22
После взрыва в Нэшвилле найдены человеческие останкиФото: st-s.pro

В полиции американского города Нэшвилл (штат Теннеси) сообщили об обнаружении человеческих останков неподалеку от места происшествия.

По мнению правоохранителей, взрыв в домике на колесах, случившийся утром в пятницу, был спланированным.

На данный момент власти не могут уверенно судить о том, кому принадлежат останки: предполагаемой жертве взрыва или его виновнику, сообщает агентство Associated Press. Расследование по факту происшествия продолжается.

В полиции Нэшвилла ранее заявили о том, что их заранее оповестили о том, что в центре города может произойти взрыв. Как передавал канал ABC со ссылкой на департамент городской полиции, информация поступила примерно за четверть часа до ЧП.

Как стало известно, правоохранители прибыли в центр города из-за сигнала о стрельбе. Полицейские обнаружили там фургон, из которого транслировалась аудиозапись - сообщалось о том, что через 15 минут сработает взрывное устройство.

Сразу после этого стражи порядка вызвали саперов и приступили к эвакуации людей из близлежащих зданий. В полиции при этом не смогли с точностью сказать, был ли кто-то внутри фургона в момент взрыва.

По уточненным данным, состояние трех пострадавших не вызывает опасений у врачей, пояснили в полиции. В результате ЧП в соседних домах были выбиты стекла, у нескольких зданий зафиксирован ущерб.

Автор: Злата Богатова

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