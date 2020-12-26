Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После взрыва в Нэшвилле найдены человеческие останки

26.12.2020 18:22

Фото: st-s.pro



В полиции американского города Нэшвилл (штат Теннеси) сообщили об обнаружении человеческих останков неподалеку от места происшествия.



По мнению правоохранителей, взрыв в домике на колесах, случившийся утром в пятницу, был спланированным.



На данный момент власти не могут уверенно судить о том, кому принадлежат останки: предполагаемой жертве взрыва или его виновнику, сообщает агентство Associated Press. Расследование по факту происшествия продолжается.



В полиции Нэшвилла ранее заявили о том, что их заранее оповестили о том, что в центре города может произойти взрыв. Как передавал канал ABC со ссылкой на департамент городской полиции, информация поступила примерно за четверть часа до ЧП.



Как стало известно, правоохранители прибыли в центр города из-за сигнала о стрельбе. Полицейские обнаружили там фургон, из которого транслировалась аудиозапись - сообщалось о том, что через 15 минут сработает взрывное устройство.



Сразу после этого стражи порядка вызвали саперов и приступили к эвакуации людей из близлежащих зданий. В полиции при этом не смогли с точностью сказать, был ли кто-то внутри фургона в момент взрыва.



По уточненным данным, состояние трех пострадавших не вызывает опасений у врачей, пояснили в полиции. В результате ЧП в соседних домах были выбиты стекла, у нескольких зданий зафиксирован ущерб.



Автор: Злата Богатова

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