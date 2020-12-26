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В России число случаев COVID-19 превысило 3 млн
26.12.2020 13:32
Фото: kapital.kz
За минувшие сутки в России было зарегистрировано еще 29 258 положительных тестов на коронавирус, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Нарастающим итогом за период с начала пандемии в стране было выявлено 3 млн 021 964 зараженных COVID-19.
Количество смертельных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом за последние сутки составило 567. В общей сложности от последствий коронавируса в России скончались уже 54 226 человек.
Признаны поправившимися и уже покинули медицинские учреждения 2 млн 426 439 пациентов, включая 28 185 - за истекшие двадцать четыре часа.
В Москве за последние сутки прирост составил 7480 человек. В Петербурге выявили 3 755 инфицированных, в Подмосковье - 1 615. На территории Нижегородской, Псковской и Свердловской областей прирост составил соответственно 501, 425 и 406 зараженных. Более трехсот случаев COVID-19 зафиксировали в Архангельской, Вологодской, Воронежской, Ростовской и Самарской областях, в Карелии и Крыму, на территории Красноярского и Пермского краев.
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