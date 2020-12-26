Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Альпах раскололась гора Хохфогель

26.12.2020 08:07

Фото: news2world.net



Треснула на две части гора Хохфогель, которая находится в Алльгойских Альпах, передают зарубежные СМИ.



Как установили геофизики из Потсдамского центра им. Гельмгольца и Технического университета Мюнхена, вершину сейчас рассекает огромная трещина.



Гора Хохфогель, высота которой составляет 2592 метра, расположена между территориями Австрии и ФРГ. Как свидетельствуют результаты наблюдений, на сегодняшний день размеры трещины уже достигают пяти метров, передает Earth Surface Processes and Landforms.



По мнению ученых, которые провели осмотр горы, трещина ежегодно будет становиться шире примерно на пять миллиметров. В результате со временем может возникнуть риск мощного обвала. Специалисты полагают, что в австрийскую долину Хорнбах тогда обрушатся около 260 тысяч кубометров известняковых пород. При этом пока еще остается непонятным, когда именно случится ЧП.



Исследователи установили на горе сейсмометры и намерены продолжать наблюдения. Как отмечают специалисты, в последние несколько месяцев зафиксированные на Хохфогеле колебания были циклическими - они то учащались, то становились более редкими.



Автор: Злата Богатова

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