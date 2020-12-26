ИнтерНовости - новости в стране и мире
Лукашенко не хочет вакцинироваться от COVID-19
Лукашенко не хочет вакцинироваться от COVID-19
Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России
Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России
В России число случаев COVID-19 превысило 3 млн
В России число случаев COVID-19 превысило 3 млн
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат РоссииФигуристка Щербакова выиграла чемпионат России
Умер легендарный советский разведчик Джордж БлейкУмер легендарный советский разведчик Джордж Блейк
Власти Японии запретят въезд в страну из-за нового штамма коронавирусаВласти Японии запретят въезд в страну из-за нового штамма коронавируса
В России число случаев COVID-19 превысило 3 млнВ России число случаев COVID-19 превысило 3 млн
Афганские исламисты убили известную правозащитницуАфганские исламисты убили известную правозащитницу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Альпах раскололась гора Хохфогель


26.12.2020 08:07
В Альпах раскололась гора ХохфогельФото: news2world.net

Треснула на две части гора Хохфогель, которая находится в Алльгойских Альпах, передают зарубежные СМИ.

Как установили геофизики из Потсдамского центра им. Гельмгольца и Технического университета Мюнхена, вершину сейчас рассекает огромная трещина.

Гора Хохфогель, высота которой составляет 2592 метра, расположена между территориями Австрии и ФРГ. Как свидетельствуют результаты наблюдений, на сегодняшний день размеры трещины уже достигают пяти метров, передает Earth Surface Processes and Landforms.

По мнению ученых, которые провели осмотр горы, трещина ежегодно будет становиться шире примерно на пять миллиметров. В результате со временем может возникнуть риск мощного обвала. Специалисты полагают, что в австрийскую долину Хорнбах тогда обрушатся около 260 тысяч кубометров известняковых пород. При этом пока еще остается непонятным, когда именно случится ЧП.

Исследователи установили на горе сейсмометры и намерены продолжать наблюдения. Как отмечают специалисты, в последние несколько месяцев зафиксированные на Хохфогеле колебания были циклическими - они то учащались, то становились более редкими.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Пашинян выразил готовность покинуть пост после досрочных выборовПашинян выразил готовность покинуть пост после досрочных выборов
В Карабахе спасатели обнаружили тела 22 военныхВ Карабахе спасатели обнаружили тела 22 военных
В США зафиксирован пик заболеваемости COVID-19В США зафиксирован пик заболеваемости COVID-19
Растет число стран, приостановивших авиасообщение с ВеликобританиейРастет число стран, приостановивших авиасообщение с Великобританией
В 2021 году не будет проводиться досрочный ЕГЭВ 2021 году не будет проводиться досрочный ЕГЭ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru