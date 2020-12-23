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Десятки истребителей США провели учения у границ России


05:40
Десятки истребителей США провели учения у границ РоссииФото: itcrumbs.ru

Не менее тридцати истребителей были задействованы в учениях, которые американские военные провели в штате Аляска, рядом с границами России.

Как указано в сообщении на сайте авиабазы Эйлсон, маневры проводились 18 декабря.

В учениях было задействовано не менее восемнадцати истребителей F-35 и двенадцати истребителей F-16, которые принадлежат ВВС и Нацгвардии Соединенных Штатов, отмечается на портале базы.

Как стало известно, во время маневров в воздух вместе с истребителями также поднялись два заправщика KC-135 Stratotanker. 18 декабря американские военные самолеты успешно выполнили поставленные перед ними задачи, в частности, продемонстрировали т.н. "слоновью прогулку", когда боевым машинам необходимо двигаться в тесном построении.

Ранее глава российского оборонного министерства Сергей Шойгу заявил о том, что Соединенные Штаты ведут передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Прибалтики.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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