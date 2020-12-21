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Шойгу: США перебрасывают военных в Польшу и Прибалтику
21.12.2020 22:31
Фото: natsbez.ru
Соединенные Штаты ведут передислокацию боевых подразделений из Германии, сообщил глава российского оборонного министерства Сергей Шойгу.
По его словам, американские военные перебрасываются в Польшу и страны Прибалтики.
Как заявил глава Минобороны РФ, США начинают передислокацию своих боевых подразделений, которые ранее находились в Германии, на территорию Польши и стран Прибалтики. Сергей Шойгу говорил об этом в ходе сегодняшнего заседания коллегии военного ведоства.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер подтвердил информацию о предстоящем выводе 11,9 тыс. военных из Германии. Как заявил начальник американского оборонного ведомства, свыше половины военнослужащих - 6,4 тыс. - возвратятся в Соединенные Штаты, а остальные будут передислоцированы в Европе.
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