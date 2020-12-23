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В Астрахани вынесли приговор матери мальчика, замурованного в бетон


23.12.2020 21:10
В Астрахани вынесли приговор матери мальчика, замурованного в бетонФото: prozhektor.info

В совершении убийства 12-летнего ребенка обвинялась его мать, известная в регионе общественная деятельница Галина Морозова, также занимавшаяся политикой и претендовавшая в прошлом на пост губернатора.

Женщину признали виновной и приговорили к 14 годам колонии, передают российские СМИ.

Астраханский областной суд сегодня вынес приговор по делу о гибели 12-летнего сына местной общественницы и политического деятеля Галины Морозовой. Женщина была признана виновной в его убийстве и осуждена на 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Как рассказал журналистам старший помощник главы СУ СКР по региону Андрей Хегай, 56-летняя Морозова в ходе расследования дала признательные показания.

Следователи выяснили, что женщина пыталась инсценировать безвестное исчезновение своего ребенка, заявив о том, что мальчик 4 марта якобы не вернулся домой из школы. Впоследствии Морозова утверждала, что ее сына могли видеть неподалеку от дома, где проживала семья, а также опознавала сына на записях камер видеонаблюдения из разных районов Астрахани.

Однако когда мать пыталась создать видимость, что ее сын жив, мальчик был мертв. Оперативные сотрудники обнаружили его останки под полом заброшенного дома в Советском районе города Астрахани, который в прошлом принадлежал матери обвиняемой. Тело ребенка было залито бетоном.

Как оказалось, за день до гибели сын Морозовой не ночевал дома, из-за чего произошла семейная ссора. После выяснения отношений мать дождалась, когда сын заснет, а затем смертельно травмировала его гантелью. Мальчик погиб на месте, а на следующее утро Морозова, пытаясь скрыть содеянное, перевезла останки сына в пустующий дом.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза, назначенная в ходе расследования, подтвердила вменяемость Морозовой в момент совершения преступления.

Автор: Злата Богатова

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