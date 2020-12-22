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Родным жертв катастрофы Ту-154 под Сочи отказано в праве на компенсацию
22.12.2020 12:09
Фото: vk.com
Второй Кассационный суд признал законным отказ в выплате компенсаций родственникам жертв крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 в Сочи.
Авиакатастрофа, в которой погибли девяносто два человека, произошла 25 декабря 2016 года.
Кассационный суд отказал в полном объеме отказал в возмещении вреда семидесяти двум родственникам жертв крушения, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката истцов Игоря Трунова. По словам юриста, вердикт будет обжалован в надзорную инстанцию Верховного суда. Кроме того, предполагается подать соответствующую жалобу в ЕСПЧ.
Родственники погибших настаивали на том, чтобы им возместили моральный вред и недоплаченные страховые выплаты. Рассмотрев жалобу пострадавших, суд счел обязательства Министерства обороны РФ и страхового общества "Согаз" выполненными. Однако моральный вред возмещен не был, пояснил Трунов. Кроме того, в семьях жертв трагедии появились на свет дети, которые не получили "вообще никаких выплат".
Общая сумма исков, поданных родственниками составляет около двух миллиардов рублей. Ранее решение об отказе в удовлетворении их требований вынес столичный Мещанский суд.
25 декабря 2016 года в результате крушения лайнера под Сочи погибли были более шестидесяти артистов и сотрудников легендарного ансамбля Александрова, общественная деятельница Елизавета Глинка, представители СМИ и высокопоставленные сотрудники Минобороны РФ. Самолет принадлежал оборонному ведомству и направлялся в Сирию.
Спустя полгода после трагедии Министерство обороны РФ обнародовало результаты расследования, проводившегося по факту крушения. По мнению экспертов, причиной трагедии могло стать нарушение пространственной ориентировки у командира воздушного судна. Специалистами не было выявлено каких-либо свидетельств воздействия на самолет внешних факторов, Как и нарушений в рассадке пассажиров и загрузке, а также центровке груза.
Год назад было прекращено за отсутствием состава преступления уголовное дело, возбужденное по факту авиакатастрофы.
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