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В Сочи оштрафовали иностранца, организовавшего на стройке мусульманский приход
22.12.2020 07:46
Фото: sledcom.ru
Иностранный гражданин был приговорен к штрафу в размере 50 тыс. рублей, информирует генеральная прокуратура РФ.
Правоохранительные органы установили, что мужчина незаконно создал молельную комнату на территории строительного объекта.
Собранные материалы о деятельности миссионерской группы, нарушающей действующее российское законодательство, были переданы в прокуратуру Лазаревского района Сочи по линии ФСБ, отмечается в сообщении.
В результате проверки правоохранители выяснили, что иностранный гражданин создал молельную комнату, в которой регулярно проводили богослужения, в одном из помещений жилого комплекса, строящегося на территории поселка Лазаревское.
Сведения о месте, где собираются верующие, быстро распространилась среди мусульман, проживающих рядом со стройкой, а также среди рабочих.
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