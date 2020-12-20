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Против Тихановской и членов Коордсовета завели дела об экстремизме


19:19
Против Тихановской и членов Коордсовета завели дела об экстремизмеФото: livejournal.com

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской и ряда других представителей оппозиции. Ведомство информирует, что речь идет о создании экстремистского формирования с целью неконституционного захвата государственной власти.

Как указано в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры Беларуси, ведомство учло данные, которые были получены ранее Следственным комитетом страны. СК проводило разбирательство в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении членов координационного совета, в частности, Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Павла Латушко и Максима Знака.

В Белоруссии с 9 августа не утихают протестные акции, начавшиеся сразу после оглашения результатов президентских выборов. Как информировал тогда ЦИК, победу на голосовании вновь одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, управляющий страной с 1994 года.

Протестующие, поддерживая оппозиционеров, продолжают требовать ухода Лукашенко, освобождения всех политзаключенных и прекращения насилия, а также проведения в стране новых выборов.

Ранее в Минске вышла на свободу Ольга Хижинкова, в 2008 году завоевавшая титул "Мисс Беларусь-2008" и являвшаяся в прошлом пресс-секретарем брестского футбольного клуба "Динамо". Модель задержали еще в минувшем ноябре, после чего состоялись три суда, на которых продлевался срок ее ареста. В общей сложности она провела за решеткой сорок два дня.

Автор: Злата Богатова

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