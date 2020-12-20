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Против Тихановской и членов Коордсовета завели дела об экстремизме
19:19
Фото: livejournal.com
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской и ряда других представителей оппозиции. Ведомство информирует, что речь идет о создании экстремистского формирования с целью неконституционного захвата государственной власти.
Как указано в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры Беларуси, ведомство учло данные, которые были получены ранее Следственным комитетом страны. СК проводило разбирательство в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении членов координационного совета, в частности, Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Павла Латушко и Максима Знака.
В Белоруссии с 9 августа не утихают протестные акции, начавшиеся сразу после оглашения результатов президентских выборов. Как информировал тогда ЦИК, победу на голосовании вновь одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, управляющий страной с 1994 года.
Протестующие, поддерживая оппозиционеров, продолжают требовать ухода Лукашенко, освобождения всех политзаключенных и прекращения насилия, а также проведения в стране новых выборов.
Ранее в Минске вышла на свободу Ольга Хижинкова, в 2008 году завоевавшая титул "Мисс Беларусь-2008" и являвшаяся в прошлом пресс-секретарем брестского футбольного клуба "Динамо". Модель задержали еще в минувшем ноябре, после чего состоялись три суда, на которых продлевался срок ее ареста. В общей сложности она провела за решеткой сорок два дня.
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