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«Мисс Беларусь-2008» вышла на свободу после 42 суток ареста


20.12.2020 23:19
«Мисс Беларусь-2008» вышла на свободу после 42 суток арестаФото: vk.com

В Минске вышла на свободу Ольга Хижинкова, в 2008 году завоевавшая титул "Мисс Беларусь-2008" и ранее являвшаяся пресс-секретарем брестского футбольного клуба "Динамо". Модель задержали еще в минувшем ноябре, после чего состоялись три суда, на которых продлевался срок ее ареста.

Об освобождении Ольги Хижинковой сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности. В фейсбуке организации отмечается, что королева красоты в общей сложности отбыла 42 суток ареста.

Милиция задержала Хижинкову 8 ноября в ходе очередной акции протеста, которые не утихают в Белоруссии с августа.

В поддержку модели выступила вдова американского рок-музыканта Курта Кобейна. Как написала в соцсети певица и актриса Кортни Лав, ее поразил гражданский активизм белорусок, которые продолжают бороться за свои права.

Вскоре после освобождения Хижинковой ей посвятила свое новое видео белорусская группа Trubetskoy. По словам артиста, в клипе также можно увидеть Нину Багинскую, Инну Зайцеву и других белорусских женщин, принимающих участие в протестных акциях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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