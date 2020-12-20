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«Мисс Беларусь-2008» вышла на свободу после 42 суток ареста
20.12.2020 23:19
Фото: vk.com
В Минске вышла на свободу Ольга Хижинкова, в 2008 году завоевавшая титул "Мисс Беларусь-2008" и ранее являвшаяся пресс-секретарем брестского футбольного клуба "Динамо". Модель задержали еще в минувшем ноябре, после чего состоялись три суда, на которых продлевался срок ее ареста.
Об освобождении Ольги Хижинковой сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности. В фейсбуке организации отмечается, что королева красоты в общей сложности отбыла 42 суток ареста.
Милиция задержала Хижинкову 8 ноября в ходе очередной акции протеста, которые не утихают в Белоруссии с августа.
В поддержку модели выступила вдова американского рок-музыканта Курта Кобейна. Как написала в соцсети певица и актриса Кортни Лав, ее поразил гражданский активизм белорусок, которые продолжают бороться за свои права.
Вскоре после освобождения Хижинковой ей посвятила свое новое видео белорусская группа Trubetskoy. По словам артиста, в клипе также можно увидеть Нину Багинскую, Инну Зайцеву и других белорусских женщин, принимающих участие в протестных акциях.
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