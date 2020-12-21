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На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа


21.12.2020 17:32
На Гавайях начал извергаться вулкан КилауэаФото: zalajkowane.pl

На Гавайских островах вновь начал извергаться вулкан Килауэа, входящий в число самых мощных и активных в этом регионе.

Как сообщает в своем Twitter геологическая служба США, специалисты также зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.

В соцсети отмечается, что извержение в кратере вершины Килауэа началось накануне, 20 декабря, примерно в 21:30 (10:30 понедельника, 21 декабря, по Москве).

Извержение Килауэа спровоцировало землетрясение, отмечают специалисты. Магнитуда подземных толчков составила 4,4, после чего было объявлено о красном уровне угрозы.

Всплеск активности Килауэа был зафиксирован весной 2018 года, и в тот раз извержение не прекращалось в течение нескольких месяцев - вплоть до осени. Потоками магмы был практически уничтожен городок Леилани-Эстейтс, в котором ранее насчитывалось около 10 тыс. жителей, и два курорта, расположенных на побережье. Серьезный урон был нанесен инфрастуктуре и дорогам Большого острова.

Ранее ученые изучили состав лавы нескольких вулканов Аляскинской островной дуги и пришли к выводу о существовании гигантского супервулкана, спрятанного под Тихим океаном. Как предполагают геологи, небольшие острова Алеутского архипелага вместе с шестью расположенными на них вулканами в действительности могут оказаться частями единого целого.

Автор: Злата Богатова

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