Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

21.12.2020 17:32

Фото: zalajkowane.pl



На Гавайских островах вновь начал извергаться вулкан Килауэа, входящий в число самых мощных и активных в этом регионе.



Как сообщает в своем Twitter геологическая служба США, специалисты также зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.



В соцсети отмечается, что извержение в кратере вершины Килауэа началось накануне, 20 декабря, примерно в 21:30 (10:30 понедельника, 21 декабря, по Москве).



Извержение Килауэа спровоцировало землетрясение, отмечают специалисты. Магнитуда подземных толчков составила 4,4, после чего было объявлено о красном уровне угрозы.



Всплеск активности Килауэа был зафиксирован весной 2018 года, и в тот раз извержение не прекращалось в течение нескольких месяцев - вплоть до осени. Потоками магмы был практически уничтожен городок Леилани-Эстейтс, в котором ранее насчитывалось около 10 тыс. жителей, и два курорта, расположенных на побережье. Серьезный урон был нанесен инфрастуктуре и дорогам Большого острова.



Ранее ученые изучили состав лавы нескольких вулканов Аляскинской островной дуги и пришли к выводу о существовании гигантского супервулкана, спрятанного под Тихим океаном. Как предполагают геологи, небольшие острова Алеутского архипелага вместе с шестью расположенными на них вулканами в действительности могут оказаться частями единого целого.



Автор: Злата Богатова

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