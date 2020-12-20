Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин утвердил состав Госсовета

16:15

Фото: smi2.net



Российский президент Владимир Путин сформировал состав Государственного совета.



Соответствующий указ сегодня, 21 декабря, появился на официальном портале правовой информации.



В этом документе, который был принят согласно новому закону, утверждается состав Госсовета РФ. Другой указ посвящен членам его президиума. Председателем Госсовета является глава российского государства Владимир Путин.



В общей сложности в Госсовет вошли 104 человека. Среди них, в частности, российский премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, преседатели думских фракций и главы регионов РФ, а также полпреды президента РФ в федеральных округах.



Глава государства также утвердил состав комиссии по оценке эффективности работы властей регионов. Возглавляет ее замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В комиссию вошли двадцать шесть человек, включая трех представителей кабинета министров и восемнадцать глав различных российских регионов.



Как отметил помощник президента РФ Игорь Левитин, являющийся секретарем Госсовета, структура в обновленном формате займется выстраиванием взаимоотношений всех органов публичной власти, передает ТАСС.



Ранее глава РФ Владимир Путин пояснил, что пока еще не принял окончательного решения по поводу участия в президентских выборах 2024 года. На эту тему глава государства высказался во время сегодняшней большой пресс-конференции, когда ему задали вопрос о конституционной поправке об "обнулении".



С предложением внести в Конституцию поправку "об обнулении президентских сроков" в минувшем марте выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова. В прошлом Конституция включала запрет одному и тому же человеку занимать должность главы государства более двух сроков подряд. Принятая поправка отменила слово "подряд". Кроме того, появился пункт, согласно которому ограничение не учитывает сроки в период до вступления в силу обновленной Конституции.



Автор: Злата Богатова

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