Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин пока не решил, пойдет ли на новый срок

15:07

Фото: aif.ru



Глава РФ Владимир Путин пояснил, что пока еще не принял окончательного решения по поводу участия в президентских выборах 2024 года.



На эту тему глава государства высказался во время сегодняшней большой пресс-конференции, когда ему задали вопрос о конституционной поправке об "обнулении".



Как подчеркнул Владимир Путин, он располагает универсальным правилом для принятия самых важных решений. По словам российского лидера, это необходимо сделать в случае, если это пойдет на благо нашего государства. Президент напомнил, что формально у него уже есть разрешение от народа, позволяющее ему вновь участвовать в выборах. Вместе с тем, он пока еще не решил, будет ли претендовать на пост президента в 2024 году.



С предложением внести в Конституцию поправку "об обнулении президентских сроков" в минувшем марте выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова. В прошлом Конституция включала запрет одному и тому же человеку занимать должность главы государства более двух сроков подряд. Принятая поправка отменила слово "подряд". Кроме того, появился пункт, согласно которому ограничение не учитывает сроки в период до вступления в силу обновленной Конституции.



В ходе сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин также заявил о том, что Россия постепенно начинает "слезать с нефтегазовой иглы". По словам президента, бюджет нашего государства сейчас на 70% формируется не за счет нефтегазовых доходов, и это свидетельствует о положительных изменениях.



Автор: Злата Богатова

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