Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ставрополе арестован полицейский, подозреваемый в убийстве

21.12.2020 15:56

Фото: novorosinform.org



Решение об аресте экс-сотрудника полиции ставропольского главка МВД вынес Промышленный районный суд краевой столицы.



Теперь уже бывшего правоохранителя взяли под стражу по уголовному делу об убийстве его 29-летнего друга.



Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Ставрополью, в причастности к убийству подозревается сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции.



После задержания фигурант уже начал давать признательные показания. Он пояснил, что застрелил своего знакомого в ходе конфликта.



ЧП случилось 10 декабря. Спустя несколько дней в полицию обратилась жительница Ставрополя, заявившая об исчезновении своего сына. Тело молодого человека с явными признаками криминальной смерти было обнаружено в лесном массиве на выезде из города.



Вскоре после того, как подозрения пали на полицейского, руководство МВД инициировало служебную проверку. По ее итогам было принято решение об увольнении задержанного из органов внутренних дел с отрицательной формулировкой.



Автор: Злата Богатова

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