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Байден намерен ответить на кибератаки, приписываемые России
21.12.2020 10:04
Фото: viadvice.com
Команда кандидата в американские президенты от демократов Джо Байдена после его вступления в должность главы США намерена рассмотреть несколько вариантов реакции на кибератаки, предписываемые России.
Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Reuters.
Как стало известно, Джо Байден собирается рассмотреть ряд вариантов "наказания России" в связи с ее возможным участием "в беспрецедентном взломе американских правительственных агентств и компаний".
Собеседник агентства пояснил, что в число вероятных ответных мер могут входить как объявление новых финансовых ограничений, так и кибератаки, целью которых окажутся объекты российской инфраструктуры.
Ранее инцидент прокомментировал действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. По мнению американского президента, в прессе масштаб этой хакерской атаки был сильно преувеличен. Кроме того, к случившемуся может быть причастен Китай, а не Россия, предположил политик.
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