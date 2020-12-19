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Трамп: СМИ раздувают масштабы кибератаки


19.12.2020 21:53
Трамп: СМИ раздувают масштабы кибератакиФото: smo333.com

Недавняя кибератака, которой подверглись американские федеральные ведомства, была вовсе не такая страшная, как передают СМИ.

Соответствующее заявление сделал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Как заявил американский президент, "в изложении фейковых СМИ" случившееся выглядит гораздо более масштабно, чем это было в действительности. Подчеркнув, что его подробно проинформировали о произошедшем, Дональд Трамп добавил, что "все под контролем".

Прокомментировав инцидент в своем твиттере, глава Соединенных Штатов также высказал предположения о том, что к атаке может быть причастен Китай. Трамп при этом упрекнул прессу в том, что при малейшем поводе все хором сразу "начинают говорить о российском следе".

Ранее глава американского Госдепартмента Майк Помпео, говоря о хакерской атаке, заявил, что к этому скорее всего имеет отношение РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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