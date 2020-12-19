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В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко


12:00
В Минске стягивают спецтехнику к резиденции ЛукашенкоФото: deon.pl

Сегодня утром по улицам белорусской столицы вновь проследовали грузовики силовых структур, передает ТАСС.

Машины с личным составом подразделений внутренних войск МВД, а также специальная техника направились в центр города, где сегодня вновь может пройти несанкционированная акция сторонников оппозиции.

В Минске сегодня опять начали усиливать меры безопасности из-за массовых акций, которые оппозиция призывает проводить на протяжении нескольких месяцев. Начиная с августа в столице и других городах Белоруссии проходят шествия, пикеты и другие несанкционированные мероприятия.

Сегодня ожидается "Марш народного трибунала", проведение которого ранее анонсировали белорусские оппозиционеры.

По данным СМИ, протестующие в последний месяц изменили тактику. Они выходят на улицы спальных микрорайонов, рассредоточиваясь в нескольких местах. В результате в различные районы также стягивают дополнительные силы милиции. Кроме того, правоохранители дежурят у торговых центров и других точек сбора манифестантов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 229

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