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В Минске стягивают спецтехнику к резиденции Лукашенко
12:00
Фото: deon.pl
Сегодня утром по улицам белорусской столицы вновь проследовали грузовики силовых структур, передает ТАСС.
Машины с личным составом подразделений внутренних войск МВД, а также специальная техника направились в центр города, где сегодня вновь может пройти несанкционированная акция сторонников оппозиции.
В Минске сегодня опять начали усиливать меры безопасности из-за массовых акций, которые оппозиция призывает проводить на протяжении нескольких месяцев. Начиная с августа в столице и других городах Белоруссии проходят шествия, пикеты и другие несанкционированные мероприятия.
Сегодня ожидается "Марш народного трибунала", проведение которого ранее анонсировали белорусские оппозиционеры.
По данным СМИ, протестующие в последний месяц изменили тактику. Они выходят на улицы спальных микрорайонов, рассредоточиваясь в нескольких местах. В результате в различные районы также стягивают дополнительные силы милиции. Кроме того, правоохранители дежурят у торговых центров и других точек сбора манифестантов.
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