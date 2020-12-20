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Жители Лондона массово уезжают из города из-за новых ограничений
20.12.2020 13:02
Фото: pointville.ag
Практически сразу после вчерашнего выступления главы британского правительства Бориса Джонсона Лондон начали массово покидать жители.
Премьер-министр заявил о необходимости ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса из-за выявленной мутации возбудителя.
Сразу после того, как глава британского правительства Борис Джонсон анонсировал еще более жесткие ограничения из-за распространения коронавируса, жители Лондона устремились из города. Как пишет Daily Mail, столицу королевства захотели покинуть тысячи людей.
В результате образовались заторы на вокзалах, в аэропортах и автомобильных магистралях - множество жителей Лондона старались выехать за пределы города до того, как в силу вступят новые противокоронавирусные меры.
Ранее жителям Лондона и юго-востока Англии запретили собираться вместе на Рождество. Премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая на экстренной конференции, рассказал о том, что ученые выявили новый генетический вариант возбудителя.
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