Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве ученого

20.12.2020 21:14

Фото: vk.com



Полиция Северной столицы задержала мужчину, который может оказаться причастен к гибели известного ученого-биолога Александра Каганского. Подозреваемый утверждал, что его знакомый мог сам выброситься из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже.



ЧП случилось в Калининском районе Петербурга, где накануне, 19 декабря, обнаружили тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следственные органы в результате возбудили уголовное дело по статье об убийстве.



Как информирует пресс-служба регионального управления СКР, в скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения задержанному.



По данным агентства "Интерфакс", труп мужчины в нижнем белье был найден возле 16-этажного дома на улице Замшина. Незадолго до смерти погибший мог конфликтовать с хозяином квартиры, в которой находился. Знакомый этого человека утверждал, что зашедший к нему в гости Александр Каганский выбросился сам.



Александр Каганский являлся известным в мире биологом. В прошлом ученый трудился за рубежом, в частности, в лабораториях Эдинбурга и Вашингтона, а также возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. По данным СМИ, Каганский проводил исследования, связанные с созданием эффективного лекарства от рака.



Автор: Злата Богатова

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