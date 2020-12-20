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В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве ученого
20.12.2020 21:14
Фото: vk.com
Полиция Северной столицы задержала мужчину, который может оказаться причастен к гибели известного ученого-биолога Александра Каганского. Подозреваемый утверждал, что его знакомый мог сам выброситься из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже.
ЧП случилось в Калининском районе Петербурга, где накануне, 19 декабря, обнаружили тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следственные органы в результате возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Как информирует пресс-служба регионального управления СКР, в скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения задержанному.
По данным агентства "Интерфакс", труп мужчины в нижнем белье был найден возле 16-этажного дома на улице Замшина. Незадолго до смерти погибший мог конфликтовать с хозяином квартиры, в которой находился. Знакомый этого человека утверждал, что зашедший к нему в гости Александр Каганский выбросился сам.
Александр Каганский являлся известным в мире биологом. В прошлом ученый трудился за рубежом, в частности, в лабораториях Эдинбурга и Вашингтона, а также возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. По данным СМИ, Каганский проводил исследования, связанные с созданием эффективного лекарства от рака.
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