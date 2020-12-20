|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США зафиксирован пик заболеваемости COVID-19
20.12.2020 11:25
Фото: rollingstone.com
За минувшие сутки в Соединенных Штатах было выявлено еще 403 359 инфицированных коронавирусом.
По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), это максимальный показатель за период с начала пандемии. Днем ранее в стране зарегистрировали 230 953 новых случаев заражения коронавирусом.
В течение субботы в стране среди пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 зафиксировали 2 756 летальных исходов.
Ранее показатели суточного прироста количества зараженных в Соединенных Штатах не были выше 250 тыс. человек. Как разъясняет CDC, столь резкий скачок обусловлен решением Техаса включать в общую статистику всех, у кого инфекция считается вероятной, но не подтвержденной лабораторными тестами.
В общей сложности за период с начала пандемии в США зафиксировали 17 391 270 случаев заражения. Скончались 312 636 пациентов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|