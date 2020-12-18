Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Отсидевший 10 лет за убийство отца житель Югры зарезал мать

18.12.2020 17:20

Фото: cod11.ru



Следственные органы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя по статье "убийство".



ЧП, в результате которого погибла 71-летняя женщина, случилось в городе Лангепасе.



Как стало известно, ранее уже судимый мужчина задержан по подозрению в убийстве собственной матери. Примерно полтора года назад житель ХМАО освободился из заключения - за расправу над отцом его приговорили к десяти годам.



Пресс-служба регионального СК сообщает, что преступление было совершено, когда подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, во время бытовой ссоры мужчина смертельно ранил мать кухонным ножом. В результате травмы груди женщина погибла на месте.



Сигнал в полицию поступил от подозреваемого. В ведомстве пояснили, что мужчина сообщил об убийстве матери сразу после того, как допил остававшийся у него алкоголь. Известно также, что причиной семейного конфликта стала гибель отца подозреваемого.



Автор: Злата Богатова

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