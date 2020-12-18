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На месте крушения парома «Эстония» возобновят следственные действия
18.12.2020 14:18
Фото: sm.news
Комиссии по расследованию несчастных случаев в Эстонии, Швеции и Финляндии намерены продолжить действия на месте катастрофы, передает SVT.
Шведский телеканал сообщает об этом со ссылкой на ряд собственных источников.
Как стало известно, комиссии в скором времени могут официально объявить о продолжении подводных погружений в рамках расследования крушения парома "Эстония", затонувшего в 1994 году.
Предполагается, что целью возобновленных следственных действий будет установление причин, по которым в корпусе судна могли появиться две пробоины. В ходе первоначального расследования этой трагедии, которая унесла жизни более 450 человек, об этих отверстиях информации не было.
В минувшем сентябре съемочная группа канала Discovery, используя подводного робота, обнаружила четырехметровую пробоину в затонувшем судне. Вскоре после этого журналисты сообщили об еще подобном отверстии. В результате была озвучена версия о столкновении со шведской подлодкой.
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