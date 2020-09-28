Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Паром Estonia мог затонуть после столкновения с шведской подлодкой

06:46

Фото: sm.news



Крушение пассажирского парома "Эстония" (Estonia) в 1994 году могло быть вызвано столкновением со шведской подлодкой, заявил Маргус Крум, в прошлом возглавлявший комиссию по расследованию трагического инцидента.



Своим мнением о причинах трагедии он поделился в интервью Postimees.



По словам Маргуса Крума, пассажирское судно, возможно, затонуло после того, как столкнулось со шведской подводной лодкой. Он отметил, что версия нуждается в тщательной проверке. Кроме того, виновником столкновения с субмариной, охранявшей судно из-за ценного груза на борту, мог быть сам паром.



Обсуждение причин катастрофы получило новый импульс после экспедиции съемочной группы Discovery. При помощи специальной техники, предназначенной для работы на большой глубине, корреспонденты смогли обнаружить в пароме 4-метровую пробоину.



Повреждение в прошлом не было зафиксировано по причине закрывавшего его глинистого дна. Поэтому пробоина никак не фигурировала в документах, связанных с расследованием аварии, жертвами которой стали свыше 850 человек.



Вскоре после этого шведская газета Expressen, комментируя новую информацию о крушении судна, сообщила о том, что Швеция и Эстония пока не вели каких-либо переговоров на правительственном уровне. Вместе с тем, премьер-министр Эстонии срочно прибыл в Стокгольм.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:32 На жительницу Камчатки напал медведь

На жительницу Камчатки напал медведь 28.9.2020 21:18 В Дагестане после побега шести осужденных задержан сотрудник исправительной колонии

В Дагестане после побега шести осужденных задержан сотрудник исправительной колонии 28.9.2020 19:51 В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены

В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены 28.9.2020 17:29 По факту гибели дочери Конкина возбудили уголовное дело

По факту гибели дочери Конкина возбудили уголовное дело 28.9.2020 15:34 В Ивановской области девочка погибла после катания на самодельной карусели