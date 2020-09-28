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Паром Estonia мог затонуть после столкновения с шведской подлодкой


06:46
Паром Estonia мог затонуть после столкновения с шведской подлодкойФото: sm.news

Крушение пассажирского парома "Эстония" (Estonia) в 1994 году могло быть вызвано столкновением со шведской подлодкой, заявил Маргус Крум, в прошлом возглавлявший комиссию по расследованию трагического инцидента.

Своим мнением о причинах трагедии он поделился в интервью Postimees.

По словам Маргуса Крума, пассажирское судно, возможно, затонуло после того, как столкнулось со шведской подводной лодкой. Он отметил, что версия нуждается в тщательной проверке. Кроме того, виновником столкновения с субмариной, охранявшей судно из-за ценного груза на борту, мог быть сам паром.

Обсуждение причин катастрофы получило новый импульс после экспедиции съемочной группы Discovery. При помощи специальной техники, предназначенной для работы на большой глубине, корреспонденты смогли обнаружить в пароме 4-метровую пробоину.

Повреждение в прошлом не было зафиксировано по причине закрывавшего его глинистого дна. Поэтому пробоина никак не фигурировала в документах, связанных с расследованием аварии, жертвами которой стали свыше 850 человек.

Вскоре после этого шведская газета Expressen, комментируя новую информацию о крушении судна, сообщила о том, что Швеция и Эстония пока не вели каких-либо переговоров на правительственном уровне. Вместе с тем, премьер-министр Эстонии срочно прибыл в Стокгольм.

Автор: Злата Богатова

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