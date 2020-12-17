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Судно, строящее «Северный поток-2», снова сменило владельца
06:51
Фото: xoroshiy.ru
Трубоукладчик, задействованный в строительстве "Северного потока-2", опять сменил собственника, передает РБК.
Как стало известно, баржа "Фортуна" сейчас принадлжит российскому микропредприятию, в штате которого официально числится лишь один сотрудник.
Судя по обновившейся записи в Российском международном реестре судов (РМРС), собственником этой баржи теперь является ООО "КВТ-Рус". В прошлом владельцем судна считалось "Универсальная транспортная группа", а до этого - гонконгской Strategic Mileage. Сделка по приобретению судна была оформлена в начале минувшего октября.
Трубоукладочная баржа "Фортуна", не так давно начавшая участвовать в работах по созданию короткого участка газопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ, сменила владельца на фоне возможного ужесточения санкционных мер со строны Вашингтона.
Ранее власти Соединенных Штатов уже ввели ограничения по линии закона CAATSA. Год назад вступили в силу санкции, распространяющиеся на иностранных операторов судов-трубоукладчиков "Северного потока-2". Сразу после этого остановила мероприятия по подводной укладке труб швейцарско-голландская компания Allseas.
Не так давно американский конгресс одобрил дополнительные санкции, действие которых может распространиться также на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, которые занимаются предэксплуатационным сертифицированием газопровода.
Напомним, ранее руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал сроки, необходимые для создания российского судна, способного уложить трубы по дну Балтийского моря.
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