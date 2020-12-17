ИнтерНовости - новости в стране и мире
Студия Хидео Кодзимы начинает праздновать юбилей
Студия Хидео Кодзимы начинает праздновать юбилей
Мария Шарапова собирается выйти замуж за британского миллионера
Мария Шарапова собирается выйти замуж за британского миллионера
Путин: Навального используют для легализации шпионажа США
Путин: Навального используют для легализации шпионажа США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Судно, строящее «Северный поток-2», снова сменило владельцаСудно, строящее «Северный поток-2», снова сменило владельца
Мария Шарапова собирается выйти замуж за британского миллионераМария Шарапова собирается выйти замуж за британского миллионера
В Подмосковье найдены дети, пропавшие в пещерах СьяныВ Подмосковье найдены дети, пропавшие в пещерах Сьяны
За два часа подано более 100 тыс. заявлений на новые детские выплатыЗа два часа подано более 100 тыс. заявлений на новые детские выплаты
Российские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагомРоссийские спортсмены еще два года не смогут выступать под флагом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Судно, строящее «Северный поток-2», снова сменило владельца


06:51
Судно, строящее «Северный поток-2», снова сменило владельцаФото: xoroshiy.ru

Трубоукладчик, задействованный в строительстве "Северного потока-2", опять сменил собственника, передает РБК.

Как стало известно, баржа "Фортуна" сейчас принадлжит российскому микропредприятию, в штате которого официально числится лишь один сотрудник.

Судя по обновившейся записи в Российском международном реестре судов (РМРС), собственником этой баржи теперь является ООО "КВТ-Рус". В прошлом владельцем судна считалось "Универсальная транспортная группа", а до этого - гонконгской Strategic Mileage. Сделка по приобретению судна была оформлена в начале минувшего октября.

Трубоукладочная баржа "Фортуна", не так давно начавшая участвовать в работах по созданию короткого участка газопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ, сменила владельца на фоне возможного ужесточения санкционных мер со строны Вашингтона.

Ранее власти Соединенных Штатов уже ввели ограничения по линии закона CAATSA. Год назад вступили в силу санкции, распространяющиеся на иностранных операторов судов-трубоукладчиков "Северного потока-2". Сразу после этого остановила мероприятия по подводной укладке труб швейцарско-голландская компания Allseas.

Не так давно американский конгресс одобрил дополнительные санкции, действие которых может распространиться также на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, которые занимаются предэксплуатационным сертифицированием газопровода.

Напомним, ранее руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал сроки, необходимые для создания российского судна, способного уложить трубы по дну Балтийского моря.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Подмосковье найдены дети, пропавшие в пещерах СьяныВ Подмосковье найдены дети, пропавшие в пещерах Сьяны
Минобороны опровергает сведения об окружении подразделений миротворцев в КарабахеМинобороны опровергает сведения об окружении подразделений миротворцев в Карабахе
Российские рок-музыканты посвятят медикам благотворительный онлайн-концертРоссийские рок-музыканты посвятят медикам благотворительный онлайн-концерт
CNN: Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации БайденаCNN: Трамп не хочет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрылось из-за COVID-19Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрылось из-за COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru